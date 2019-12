A Presidente da CMVM acredita que a proposta do Governo para a reforma da supervisão financeira, que o Parlamento não chegou a apreciar na anterior legislatura, deverá agora avançar. Embora o modelo escolhido lhe mereça alguns elogios, à aspetos com os quais discorda."Esta proposta para ser boa, e pode sê-lo, precisaria de alguns ajustamentos significativos, que têm a ver com a complexidade, com os custos, com a opacidade", afirma Gabriela Figueiredo Dias em entrevista ao Negócios e à Antena 1, a primeira que concede desde que assumiu o cargo há trez anos."Há ali, eventualmente, um propósito não dito de alguma coisa que até poderá ter valor e poderá fazer sentido em determinados quadros, mas aquilo que parece é que a concretização da proposta se afastou no sentido inverso, que foi o de multiplicar o número de estruturas, de entidades, algo sem paralelo em outras jurisdições", acrescenta.