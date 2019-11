Presidente da CMVM: Englobamento será "um fator de redução da poupança"

Gabriela Figueiredo Dias admite que medidas como o englobamento obrigatório dos rendimentos de capitais no IRS tem impacto no mercado, se não forem acompanhadas de outras medidas de compensação.

"Objetivamente, se houver englobamento isto é efetivamente um fator de redução da poupança, que já é um tema crítico no nosso país", considera Gabriela Figueiredo Dias, presidente da CMVM, em entrevista ao Negócios e Antena 1. O impacto pode, no entanto, ser mitigado.