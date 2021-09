Procura por dívida verde espanhola supera 12 vezes a oferta

Leia Também Dívida verde da UE chega ao mercado em outubro. Bruxelas quer 250 mil milhões até 2026

Espanha estreou-se esta terça-feira no mercado de dívida verde, com uma emissão de cinco mil milhões de euros em obrigações a 20 anos. A operação aconteceu em linha com a expetativa que o Tesouro espanhol tinha partilhado com os investidores num encontro em julho.A emissão de obrigações com prazo em outubro de 2040 recebeu forte interesse dos investidores. Captou uma procura de cerca de 60 mil milhões de euros, ou seja, 12 vezes superior à oferta, de acordo com dados da Bloomberg.O apetite levou o juro a recuar ao longo do período da operação. A taxa ficou 6 pontos base acima do juro da restante dívida de Espanha com a mesma maturidade, que negoceia esta quarta-feira nos 0,99% em mercado secundário. Na abertura dos livros de ordens, o juro indicativo situava-se num diferencial de 9 pontos base.



Espanha juntou-se assim a Itália, França e Alemanha, que realizaram emissões de dívida verde semelhantes este ano. Estas operações foram as principais responsáveis para que o montante de obrigações sindicadas na Europa tenha atingido recordes no arranque de 2021. O Reino Unido está também a preparar leilões de dívida verde, enquanto Portugal sinalizou essa intenção em 2017, mas nunca avançou com um plano concreto.



Apesar de o mercado de dívida verde ter sido iniciado e expandido por privados, os soberanos têm ganhado espaço e o Tesouro de França tornou-se o maior emitente de sempre com três operações a totalizarem os 10,9 mil milhões de euros. Segundo dados da Climate Bonds Iniciative, a colocação de Espanha entra diretamente para o top 10 das maiores de sempre.



A União Europeia (UE) anunciou igualmente esta terça-feira que vai avançar já em outubro com os primeiros leilões de dívida verde para financiar a retoma. O objetivo da instituição é emitir até 250 mil milhões de euros em títulos verdes até o final de 2026 vai tornar-nos o maior emissor de títulos verdes do mundo.