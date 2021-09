Dívida verde da UE chega ao mercado em outubro. Bruxelas quer 250 mil milhões até 2026

sujeito às condições de mercado.



"A intenção da UE de emitir até 250 mil milhões de euros em títulos verdes até o final de 2026 vai tornar-nos o maior emissor de títulos verdes do mundo", diz Johannes Hahn, comissário europeu para o Orçamento e a Administração, citado em comunicado. "Esta é também uma expressão do nosso compromisso com a sustentabilidade e coloca o financiamento sustentável na vanguarda do esforço de recuperação da UE".





Leia Também PRR: Mais dois países da UE com planos aprovados para aceder às verbas da recuperação

NextGenerationEU, o programa de recuperação económica desenhando para a região sair da crise provocada pela covid-19. A dívida para fins sustentáveis representa 30% do montante total do pacote de apoio.





A UE levantou até ao momento 45 mil milhões de euros para financiar a recuperação económica na região, depois de a primeira emissão ter sido a maior alguma vez realizada em termos institucionais na Europa e o valor mais alto que Bruxelas alguma vez angariou de uma só vez.



Leia Também Itália pede maior responsabilidade da UE perante as crises internacionais onde foram colocados 9 mil milhões de euros a cinco anos (julho de 2026) e uma taxa de juro negativa nos -0,335%, e mais 6 mil milhões de euros na emissão com maturidade a 30 anos (julho de 2051), com uma "yield" de 0,732%. até dezembro será emitida dívida "não verde" no valor de 80 mil milhões de euros, o que equivale a cerca de 10% do montante definido no Fundo de Recuperação. A instituição vai organizar leilões que deverão começar a 15 de setembro e se vão realizar duas vezes por mês até ao final do ano, com o calendário a apontar para a primeira e terceira quarta-feira de cada mês.A UE levantou até ao momento 45 mil milhões de euros para financiar a recuperação económica na região, depois de a primeira emissão ter sido a maior alguma vez realizada em termos institucionais na Europa e o valor mais alto que Bruxelas alguma vez angariou de uma só vez. Em julho realizou a terceira emissão de dívida para financiar o fundo de recuperação em que foram emitidas obrigações no valor de 10 mil milhões de euros com maturidade a 20 anos . A procura superou em larga medida a oferta ao chegar perto de 100 mil milhões de euros. No mês anterior emitiu 15 mil milhões de euros num duplo leilão onde foram colocados 9 mil milhões de euros a cinco anos (julho de 2026) e uma taxa de juro negativa nos -0,335%, e mais 6 mil milhões de euros na emissão com maturidade a 30 anos (julho de 2051), com uma "yield" de 0,732%.





Leia Também UE garantiu mais 10 mil milhões de dívida para financiar o fundo de recuperação

A União Europeia (UE) vai avançar já em outubro com os primeiros leilões de dívida verde para financiar a retoma. O anúncio do timing foi anunciado esta terça-feira pela Comissão Europeia, que ressalvou que o lançamento das operações ficaráEste montante a ser captado nos próximos cinco anos irá servir para financiar oDe acordo com as regras do plano de recuperação, os países envolvidos terão de reportar à Comissão Europeia os gastos desta dívida verde, que irá assegurar se realmente estão a ser investidos os montantes pretendidos em projetos sustentáveis que promovam a transição energética. Bruxelas vai organizar os gastos em nove categorias, onde se incluem a energia limpa, a eficiência energética e os transportes amigos do ambiente.A par deste tipo de obrigações, a UE confirmou igualmente