Rendas sobem em todas as freguesias de Lisboa e Porto. Aumentos chegam aos 27%

Os valores medianos de arrendamento aumentaram em todas as freguesias de Lisboa e Porto, no segundo semestre do ano passado. A freguesia de Santo António, na capital, liderou as subidas.

Lisboa tem as rendas mais caras, a nível nacional, com o valor mediano de arrendamento a ascender a 11,16 euros por metro quadrado, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira. E em todas as freguesias da capital os valores do arrendamento aumentaram, no segundo semestre do ano passado. O mesmo aconteceu no Porto. A freguesia de Santo António na capital assistiu a um aumento de 27%.

"As freguesias de Lisboa, Santo António, Misericórdia e Parque das Nações, registaram valores medianos superiores a 13,00 euros por metro quadrado", anunciou o INE. A freguesia de Santo António (que inclui a Avenida da Liberdade e áreas adjacentes) tem um preço mediano de renda de 14,10 euros por metro quadrado, pelo que não só é a freguesia com os valores mais altos como também registou a maior subida homóloga (27,3%).





"Para além de Santo António, também as freguesias Estrela, Avenidas Novas, Campolide, São Vicente, Santa Maria Maior e Alvalade, registaram, simultaneamente, um valor das rendas em novos contratos acima do valor do município de Lisboa (11,16 €/m2 ) e taxas de variação, face ao período homólogo, mais expressivas que a verificada no município de Lisboa (16,0%)", realça o INE.