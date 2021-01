Rescaldo eleitoral, Davos e 3 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

Em Portugal, é dia de rescaldo das eleições presidenciais. Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito à primeira volta, com 60,7%, aumentando em mais de oito pontos percentuais face aos 52% com que foi eleito em 2016. E, mais relevante, conquistou mais 122.247 votos do que há cinco anos. Ana Gomes segurou o segundo lugar, mas André Ventura, que colocou o lugar à disposição do partido, ficou com 11,90%. A tomada de posse de Marcelo só acontecerá em maio. No discurso de vencedor, o Presidente reeleito frisou que a primeira missão, nesta fase, é o combate à pandemia. Isto numa altura em que Portugal está no segundo confinamento, com as escolas encerradas.