Robinhood treme com ameaça ao modelo de negócio nos EUA

O método é uma das principais fontes de receita para a Robinhood e é a forma como a plataforma de trading (que ficou popular entre millennials) consegue oferecer serviços sem comissões aos clientes. Tem gerado, no entanto, controversia não só junto do regulador, mas em todo o setor financeiro.Não é a primeira vez que a SEC alerta para este modelo de negócio, tendo noutras ocasiões apontado que há várias opções que poderão ser introduzidas para tornar a estratégia mais clara e rigorosa.No seguimento do caso da GameStop, em janeiro, a SEC obrigou a Robinhood a limitar a negociações de certos ativos e o CEO da fintech, Vlad Tenev, foi levado ao U.S. House Financial Services Committee em fevereiro. Na altura, os legisladores criticaram igualmente o potencial conflito de interesses que advém da aplicação de "payment for order flow". Mas a empresa tem contestado."Consideramos que o "payment for order flow" é mais vantajoso para os nossos clientes do que a antiga estrutura de comissões. Permite aos investidores investirem montantes mais reduzidos sem terem de se preocupar com comissões", afirmou o CFO, Jason Warnick, antes da estreia da empresa em bolsa, no mês passado. Sublinhou, no entanto, que caso o modelo mude tanto a corretora lowcost como toda a indústria terá capacidade de se adaptar.