Robinhood mais que duplica receitas com criptomoedas a gerarem metade dos ganhos

Leia Também Robinhood prova do seu próprio veneno





Há três semanas, a Robinhood foi a segunda ação mais negociada no mercado dos EUA, de acordo com o Dow Jones Market Data, com base nas empresas da NYSE e do Nasdaq que valem mais que 2 dólares por ação. Num dia, estava a valer 85 dólares, dois dias depois estava nos 50 dólares. Os pequenos investidores têm usado a aplicação da Robinhood desde o início da pandemia , que conta já com 18 milhões de clientes, para mandar outras ações "para a lua" ou para o lodo. Mas é também possível a usar a corretora para centrar atenções nos títulos na própria empresa, que quando se estreou em bolsa, a 29 de julho, valia 38 dólares por ação.Há três semanas, a Robinhood foi a segunda ação mais negociada no mercado dos EUA, de acordo com o Dow Jones Market Data, com base nas empresas da NYSE e do Nasdaq que valem mais que 2 dólares por ação. Num dia, estava a valer 85 dólares, dois dias depois estava nos 50 dólares.

Na primeira vez que apresentou resultados desde que começou a cotar em bolsa, a Robinhood, uma corretora de baixas comissões que permite a negociação de ações e criptomoedas, mais do que duplicou (+131%) as receitas no segundo trimestre deste ano para os 565 milhões de dólares. Dentro das receitas provenientes apenas das transações, as moedas digitais foram responsáveis por mais de metade do montante obtido.Os números foram divulgados ontem, no final da sessão em Wall Street, sendo que hoje as ações da empresa estão a afundar mais de 10% na pré-abertura, apesar da subida registada neste segmento. Em causa está o alerta deixado sobre uma provável queda na atividade de "trading" a partir de julho deste ano, ou seja, no terceiro trimestre."Para os três meses terminados em 30 de setembro de 2021, esperamos que ventos contrários sazonais e uma menor atividade comercial em toda a indústria resultem em receitas mais baixas e consideravelmente menos novas contas do que no trimestre anterior", disse a empresa, no comunicado dos resultados.Em termos das receitas oriundas apenas das transações, a empresa anunciou uma subida homóloga de 141% para os 451 milhões de dólares. A negociação de criptomoedas representou 233 milhões de dólares, que compara com os 5 milhões obtidos um ano antes. A transação de ações caiu 26% para os 52 milhões, ao passo que a negociação das chamadas "options" subiram 48% para os 165 milhões.