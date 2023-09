Santander otimista quanto a desempenho da Galp. "Target" acima do consenso do mercado

nos próximos 12 meses, o que, face à última cotação de fecho (14,01 euros), representa um potencial de valorização de 15,09%.

uma unidade de biocombustíveis com capacidade de produção de 270 mil toneladas por ano, em parceria com a Mitsui, e a instalação de 100MW de eletrolisadores para produção de hidrogénio verde.

O grupo Santander retomou esta segunda-feira a cobertura das ações da Galp e mostra-se otimista quanto ao desempenho dos títulos da petrolífera.Numa nota de research, a que a Bloomberg teve acesso, o analista Alejandro Vigil coloca a recomendação em "outperform" e o preço-alvo nos 16,5 euros. Isto significa que o analista estima que as ações atinjam esse valorO preço-alvo definido pelo Santander supera o do consenso do mercado, que fixa um "target" de 13,77 euros.Já a recomendação está em linha com a posição da maior parte das casas de investimento que cobrem o desempenho da Galp, uma vez que 11 recomendam "comprar". Já outras nove recomendam "manter" e cinco "vender".A última nota de research do grupo Santander disponibilizada na página oficial da petrolífera é relativa a novembro de 2020 e era assinada pelo analista JA petrolífera, que é liderada por Filipe Silva, anunciou esta segunda-feira que vai investir cerca de 650 milhões de euros na refinaria de Sines. Os projetos em causa, comunicou a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), incluem