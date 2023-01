Sonae esclarece que detém mais de 276 milhões de ações da Sonaecom

A Sonae esclareceu que detém 276.031.677 ações da Sonaecom, que representam mais de 88% dos direitos de voto na empresa, foi comunicado esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."[...] Na presente data detém, direta e indiretamente, 276.031.677 ações da Sonaecom", lê-se no comunicado remetido à CMVM.Estas ações correspondem a 88,469% do capital social da Sonaecom e dos direitos de voto, "sem relevar para o referido cálculo a suspensão do exercício dos direitos de voto correspondentes às ações próprias detidas pela Sonaecom".A percentagem de direitos de voto corresponde a 90,081%, tal como foi comunicado ao mercado em 23 de dezembro, se forem excluidas as ações próprias detidas pela Sonaecom, "cujo exercício do direito de voto se encontra suspenso".