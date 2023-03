Lucros da Sonaecom sobem 18,5% para 143,1 milhões. Dividendo proposto é de 3 cêntimos

Os lucros da Sonaecom cresceram 18,5% em termos homólogos para 143,1 milhões de euros o ano passado, informou a empresa num comunicado enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).





A companhia liderada por Ângelo Paupério justifica o bom desempenho com o "crescimento dos resultados diretos", os quais foram de 123,9 milhões de euros em 2022.





Já os resultados indiretos, "apesar de nativos no quarto trimestre, maioritariamente devido à evolução das taxas de câmbio, alcançaram os 18,2 milhões de euros", no acumulado do ano, "refletindo a revalorização do portefólio da Sonaecom".





O volume de negócios subiu 4,6% para 17,9 milhões de euros. Esta evolução foi "impulsionada quer pela área de media quer pela Bright Pixel".





O quarto trimestre da Bright Pixel foi marcado pela conclusão da venda da totalidade capital social da Maxive-Cybersecurity, a qual teve um impacto positivo de 64,7 milhões de euros nas contas da Sonaecom.





O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) aumentou 81 milhões de euros para 125,7 milhões de euros, impulsionado pelas mais-valias nas vendas da Maxive, CiValue, Beamy e Cellwize.





Por fim, o relatório e contas revela que a Sonaecom vai propor aos acionistas, na próxima assembleia geral, a distribuição de um dividendo de 3 cêntimos por ação.



Este é um "valor limitado às reservas distribuíveis da Sonaecom de 9,4 milhões de euros" e corresponde a um "dividend yield" de 1,09% face à última cotação de fecho (2,74 euros).





Em dezembro, a Sonae lançou uma oferta pública de aquisição sobre a Sonaecom, de forma a retirá-la da bolsa de Lisboa. O relatório não adianta mais detalhes sobre esta operação com uma contrapartida de 2,5 euros por título e que ainda se encontra sujeita a registo prévio da CMVM.