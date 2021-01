Sonae soma 2,5% depois de mudança "estrategicamente positiva" com venda da Worten em Espanha

A Sonae está a reagir em alta ao anúncio de que esta empresa tem acordo para vender parte das lojas em Espanha, ao mesmo tempo que planeia encerrar também uma parte relevante.





A Sonae divulgou esta quarta-feira, 13 de janeiro, a venda de 17 lojas que detinha em Espanha à MediaMarkt, e o encerramento de outras 14 no mesmo território. Assim, em Espanha, vão permanecer abertas apenas 16 das 47 lojas do grupo, embora a Sonae deva manter a presença online neste país.





Os analistas do Caixabank BPI consideram a decisão da Sonae "estrategicamente positiva", pois "resolve um problema pendente" e "mostra entrega em termos de restruturação da parte da equipa de gestão da empresa". Apesar de não terem sido avançados os valores dos negócios, estes analistas estão a assumir que os custos da restruturação são ultrapassados pela compensação recebida na sequência do acordo.





Neste sentido, a mesma casa de investimento espera que a operação acrescente 9,5 milhões de euros ao EBITDA da empresa e um impacto de cerca de 4% na avaliação, ou 6% se comparado com a valorização bolsista atual.





A Sonae está a subir 2,41%para os 70,05 cêntimos, e já esteve a subir 2,56% para os 70,15 cêntimos, aproximando-se de níveis de 10 de dezembro, que na altura foram a marca mais alta da cotada desde junho.



Num comunicado de imprensa, a Worten indica que "decidiu acelerar a digitalização do seu negócio naquele país [Espanha], concentrando esforços no canal digital e assegurando uma rentabilidade positiva em 2021".



Após esta operação, a Worten Espanha passará para uma rentabilidade positiva este ano, estima a empresa. Adicionalmente, a reorganização no país vizinho mantém o volume de negócios da Worten acima dos mil milhões de euros e permitirá melhorar a margem EBITDA dos 5,2% registados em 2019 para mais de 6,5%, afirma a empresa.