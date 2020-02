O Dow Jones soma 1,28% para 28.762,43 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 1,27% para 3.287,66 pontos. Tam

fabricante de veículos elétricos fechou a ganhar quase 20%, depois de ter chegado a disparar 20,84% para 786,14 dólares.



Isto num dia em que foi alvo de uma revisão em alta da recomendação para as suas ações, que levou a empresa a entrar pela primeira vez no lote das 50 empresas norte-americanas com maior capitalização bolsista.



No radar dos investidores está a expansão acima do previsto da atividade industrial nos Estados Unidos, que revelou um aumento de 1,7% no número de encomendas em dezembro, depois da queda de 0,7% registada em novembro.



Em foco estão também as eleições primárias do Partido Democrata, que arrancaram com o pé esquerdo, depois de vários problemas técnicos com a contagem de votos, que levaram ao adiamento da divulgação dos resultados do "caucus" do Iowa.

Numa tentativa de amenizar o impacto do vírus chinês, o banco central da China injetou no sistema 242,75 mil milhões de dólares, apoiando as ações chinesas e dando um sinal de alento aos congéneres globais.A intervenção monetária, no entanto, não é vista como suficiente por vários economistas que cortaram as suas previsões de crescimento para a economia chinesa Entre as cotadas, o destaque vai para a Tesla, liderada por Elon Musk, que vai valorizando 10,78%, mantendo o movimento ascendente desde que apresentou resultados na semana passada, no dia 29 de janeiro. Na sessão de ontem, a