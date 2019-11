Trump não abre mão e Pequim está pessimista em acordo com os EUA

No domingo, um ministro chinês disse que ambos os países estariam em negociações avançadas. Mas hoje, um outro membro do Governo da China disse que Pequim duvidava que Trump cedesse e, por isso, um acordo seria difícil de alcançar.

A China está pessimista em alcançar um entendimento inicial com os Estados Unidos, uma vez que o presidente da maior economia do mundo, Donald Trump, não parece querer ceder na questão da retirada de tarifas aplicadas a produtos "made in China", segundo um membro do Governo chinês disse à CNBC.





Esta notícia surge ainda na ressaca dos comentários do ministro do Comércio da China, que ontem disse que existiam discussões construtivas entre os dois países e as negociações estavam num patamar avançado para obter um entendimento na primeira fase do acordo comercial entre os dois lados.