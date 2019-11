Ontem, Larry Kudlow confirmou que existia um avanço nas negociações entre as duas partes e disse à Bloomberg que "se houver um acordo para a primeira fase, vai ser devido aos entendimentos e concessões quanto à eliminação das tarifas".Para além do conselheiro económico da Casa Branca, também Gao Feng, o porta-voz do ministério do Comércio da China, tinha confirmado que os negociadores de Washington e Pequim estiveram a discutir e "concordaram em remover as tarifas adicionais de forma progressiva, como parte do progresso feito com vista a alcançar um acordo".No entanto, hoje Donald Trump deitou as esperanças por água abaixo, quando disse aos jornalistas que os EUA não tinham chegado a nenhum acordo com a China e reforçou a ideia de que ele não pretende eliminar as tarifas impostas.