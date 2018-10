Uber prepara-se para IPO com emissão de 2 mil milhões de dólares em dívida

A Uber angariou 2 mil milhões de dólares através de uma emissão de dívida que atraiu grande interesse por parte dos investidores. Uma ida ao mercado que acontece antes da entrada em bolsa da plataforma electrónica de transporte, que está agendada para o próximo ano.

A empresa vendeu 1,5 mil milhões de dólares em títulos a oito anos, com um juro de 8%, o que representa um aumento face à oferta inicial de mil milhões de dólares. A Uber emitiu ainda mais 500 milhões de dólares em dívida a cinco anos, fixando a taxa de juro nos 7,5%, numa colocação privada liderada pelo Morgan Stanley.

Nesta operação, a Uber recebeu mais de 3 mil milhões de dólares em ordens, de acordo com uma fonte próxima do processo, citada pelo Financial Times. A empresa confirmou entretanto que a venda foi concluída.

Esta emissão é feita numa altura em que a Uber se prepara para uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), agendada para o início de 2019. Conforme o The Wall Street Journal avançou na terça-feira, os bancos avaliam a plataforma electrónica de transporte num máximo de 120 mil milhões de dólares.

O valor a que a empresa criada há menos de 10 anos foi agora avaliada supera a capitalização bolsista conjunta de três das maiores fabricantes automóveis do mundo: General Motors, Ford e Fiat Chrysler, assinalou o jornal norte-americano. Os 120 mil milhões de dólares também superam largamente o valor de mercado de todas as empresas portuguesas cotadas na bolsa nacional.

Tendo em conta a avaliação de 120 mil milhões de dólares, basta à Uber alienar 21% do capital para ter o estatuto de maior IPO de sempre. Esse ainda pertence à Alibaba, quando a empresa de comércio electrónico chinesa encaixou 25 mil milhões de dólares com a venda de 15% do capital.