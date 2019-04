Reuters

A Uber pretende entrar em bolsa e espera arrecadar até 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,9 mil milhões de euros), naquele que poderá ser o maior IPO (Oferta Pública Inicial) deste ano nos EUA e um dos dez maiores de sempre no país, noticia esta quarta-feira a Bloomberg.Citando fontes próximas do processo, a Bloomberg refere que a plataforma de transporte em veículos descaracterizados poderá apresentar o pedido formal já esta quinta-feira.A empresa, refere a mesma fonte, iniciará um "road show" este mês e deverá ser admitida em bolsa já em maio. A Uber pretende cotar na New York Stock Exchange (NYSE) e conta com a assessoria do Morgan Stanley, Goldman Sachs e Bank of America.A apresentação do pedido formal para entrada em bolsa implica que, pela primeira vez, serão conhecidos os números da Uber, quer em termos financeiros quer em termos operacionais.Em fevereiro, a Uber indicou que faturou 50 mil milhões de dólares (44.368 milhões de euros) no ano passado em reservas dos seus serviços, uma subida de 45% face a 2017. As receitas líquidas situaram-se nos 11,4 mil milhões de dólares (10,1 mil milhões de euros). A empresa encerrou 2018 com prejuízos de 1,8 mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros), uma melhoria de 15% em relação ao ano anterior.Após a notícia sobre a intenção da Uber de entrar em bolsa, as ações do Softbank, um dos principais acionistas da empresa, inverteram das quedas e subiram até 1,9% na bolsa de Tóquio.Os investidores estarão atentos aos números divulgados pela Uber e poderão compará-los com os da rival Lyft, que entrou em bolsa no final de março.A mais recente avaliação de mercado da Uber, quando a Toyota investiu na empresa no ano passado, apontava para um valor de 76 mil milhões de dólares (67,4 mil milhões de euros).