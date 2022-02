Venda de hotel de Vila Real no centro de multa à Fund Box

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Esteve para ser implodido pelo então primeiro-ministro José Sócrates, foi dado como um hospital e, cerca de quatro décadas depois de as obras terem sido interrompidas, o Hotel do Parque, em Vila Real, finalmente será convertido num edifício de habitação depois de ter sido levado a licitação em 2018. E foi precisamente a venda de créditos neste projeto, pelo Fundo Lusitânia, que esteve na origem de uma multa no valor

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...