Wall Street prospera à boleia da Fed. Nasdaq tem melhor dia em mais de um ano e meio

As bolsas norte-americanas encerraram a sessão desta quarta-feira com um sorriso no rosto. A mensagem, transmitida pelo presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, durante o discurso que se seguiu ao anúncio da subida dos juros diretores em 75 pontos base, de que os aumentos das taxas vão, eventualmente, desacelerar, tranquilizou os investidores.

O tecnológico Nasdaq Composite – um setor que é mais penalizado por juros mais elevados – foi o que mais valorizou, tendo registado a maior subida desde novembro de 2020. O índice cresceu 4,06% para 12.032,42 pontos.





Já oindustrial Dow Jones avançou 1,37% para 32.197,59 pontos e o "benchmark" S&P 500 subiu 2,62% para 4.023,61 pontos, com 85% das empresas no verde.

Powell não quis dar um 'guidance' específico para a evolução da taxa de juro de referência, a taxa dos fundos federais - reforçando que as decisões serão tomadas com base nos dados e na evolução do 'outlook'. Contudo, os investidores apontam agora para uma subida de 50 pontos base na próxima reunião, em setembro.





Durante a conferência de imprensa, o líder da Fed admitiu que irá acontecer uma desaceleração, mas considerou que não há ainda uma recessão à espreita nos Estados Unidos.