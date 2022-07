Wall Street volta a tropeçar, pressionada por planos da Apple

Os principais índices de Wall Street encerraram a sessão desta segunda-feira em terreno negativo, pressionados sobretudo pelo facto de a Apple ter divulgado que tenciona reduzir as contratações no próximo ano.



O anúncio da gigante tecnológica, aliado aos receios de que uma política monetária agressiva por parte da Reserva Federal norte-americana mergulhe a economia numa recessão, agravou as preocupações dos investidores.



Os índices ainda chegaram a negociar em terreno positivo, já que começa a pontar-se para que a Fed suba os juros diretores em 75 pontos base na próxima reunião e não em 100 pontos base, mas a Apple acabou por pesar mais no sentimento dos investidores.





O industrial Dow Jones perdeu 0,69% para 31.071,75 pontos, enquanto o "benchmark" mundial por excelência S&P 500 caiu 0,84% para 3.830,85 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 0,81% para 11.360,05 pontos.





Os principais índices de Wall Street deixaram assim cair por terra os ganhos do arranque da sessão de negociação, impulsionados pela possibilidade de uma política monetária restritiva mais moderada do que o esperado por parte da Reserva Federal norte-americana (Fed).



"Aquilo que nos tem aguentado até agora são os postos de trabalho. E agora que começamos a ver estes anúncios de que afinal podem não estar numa situação tão estável, começamos a ver o ímpeto para a recessão", afirmou Dana D'Auria da Envestnet Solutions.