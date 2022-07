Petróleo sobe. Juros da dívida agravam-se. Itália com maior "spread" num mês

10h41

Europa no verde. Matérias-primas, petróleo e gás lideram

As principais praças europeias estão a negociar com ganhos, numa semana marcada pela subida das taxas de juro por parte do BCE, esta quinta-feira. Nesta semana várias empresas divulgam resultados relativos ao segundo trimestre do ano.



O índice de referência do Velho Continente, Stoxx 600, valoriza 1,17% para 418,63 pontos, com todos os setores em terreno positivo. A registar os maiores ganhos estão a banca, matérias-primas e petróleo e gás, com ganhos acima de 2%.



Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax ganha 1,12%, o francês CAC-40 valoriza 1,35% e o britânico FTSE 100 sobe 1,22%.Em Amesterdão, o AEX registou um acréscimo de 1,68%, ao passo que o PSI sobe 1,06%.



O espanhol IBEX 35 é o que menos ganha, 0,79%, numa altura em que o país se prepara para apresentar uma taxa extraordinária sobre os lucros da banca. Já o índice milanês FTSEMIB valoriza 0,95%, a aguardar as declarações do primeiro-ministro Mario Draghi no parlamento esta quarta-feira, depois do líder do governo ter apresentado a demissão na quinta-feira passada.



Os analistas do mercado de ações "estão longe de deixar de ponderar uma desaceleração económica nas suas estimativas de resultados", adianta Ulrich Urbahn, analista da Berenberg, à Bloomberg. "Com a revelação das contas do segundo trimestre a decorrer agora, há uma grande probabilidade de existirem alguns ajustamentos das expectativas em baixa", explica ainda. Hoje é a vez da IBM, o Bank of America e o Goldman Sachs.