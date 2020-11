Warren Buffett afasta-se da banca e alarga investimentos em farmacêuticas

O milionário Warren Buffett, dono da Berkshire Hathaway, investiu 5,7 mil milhões de dólares em ações de farmacêuticas norte-americanas no terceiro trimestre, numa altura em que se está a desfazer de alguns títulos que tinha nos bancos do país.A Berkshire comprou 21,3 milhões de ações da AbbVie, 30 milhões de ações da Bristol-Myers Squibb, 22,4 milhões da Merck e 3,7 milhões de ações da Pfizer para juntar ao seu portefólio de 245 mil milhões de dólares, de acordo com o regulador norte-americano.

Entre as ações compradas estão as de duas empresas queseguem na corrida pela obtenção da vacina: a Pfizer e a Merck.O investimento nas farmacêuticas vai estar sob o olhar atento de Wall Street, numa altura em que o mundo vive uma crise pandémica.No verão, o investidor já tinha anunciado, no dia do seu 90.º aniversário, que a sua empresa adquiriu uma fatia ligeiramente superior a 5% de cada uma das cinco maiores empresas da bolsa japonesa, uma compra que rondou os 6,25 mil milhões de dólares.Este ano não tem sido feliz para a fortuna de Buffet, que caiu cerca de 10% face ao final do ano passado.