Otimismo comercial leva setor automóvel na Europa a máximos

O secretário do Comércio dos Estados Unidos disse que poderia não ser necessário impor tarifas sobre as fabricantes de automóveis e peças. Hoje, o Stoxx 600 para o setor escalou para máximos de seis meses.

O índice Stoxx 600 para o setor automóvel e fabricantes de peças, que reúne as maiores cotadas da região nessa área, tocou hoje em máximos de seis meses ao subir mais de 3% para os 536,21 pontos, impulsionado pelos comentários do secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross, que disse que poderia não ser necessário taxas as empresas fabricantes de automóveis europeias.





Ross, que se mostrou confiante em selar a primeira fase do acordo parcial com a China ainda este mês, disse à televisão da Bloomberg, no domingo, que teve "boas conversações" com as fabricantes europeias e japonesas.