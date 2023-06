Fundo da Aquila com ativos em Portugal tem 1,5 mil milhões para investir este ano

O fundo logístico da Aquila Capital para o Sul da Europa expande-se para Espanha — depois de ter atingido um total de três ativos desta natureza em Portugal e Itália — e promete não ficar por aqui, informou a Aquila em comunicado.





"A carteira de investimento inicial do fundo inclui, entre os ativos de logística com eficiência energética, dois investimentos em Portugal. O fundo tem ainda outros dois ativos em Espanha, ao abrigo de acordos de exclusividade", refere a nota de imprensa.





Além disso, a Aquila avança que a "gestão do fundo está a considerar novas aquisições e espera utilizar a maior parte do capital comprometido do fundo este ano". O volume de investimento previsto pelo fundo é de 1,5 mil milhões de euros, com um rácio de endividamento máximo de 50%.

Em Portugal, os dois ativos que integram o fundo estão localizados na Azambuja com uma área locável líquida de 111.620 m2 e em Torres Vedras com uma área locável líquida de 13.518 m2. Do portfólio inicial consta ainda um ativo em Itália, na região de Tortona, com uma área líquida locável de 51.600 m2.





Com estas três aquisições, já foi investido cerca de um terço do capital assegurado, ou seja, 360 milhões de euro desde o lançamento do fundo no quarto trimestre de 2021.





Os três ativos da carteira deste fundo têm "uma base diversificada de inquilinos", um prazo médio ponderado de arrendamento de 18 anos e estão totalmente arrendados.





O fundo já obteve um empréstimo de longo prazo em condições favoráveis para financiar os seus dois ativos em Portugal, o que, como resultado, fixou a alavancagem global do portfólio em 30%, consideravelmente abaixo do objetivo de 45% de alavancagem do fundo.



Os investidores poderão voltar a investir mais capital neste fundo, no segundo semestre deste ano.