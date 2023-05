Aquila Capital arranca construção de nova central solar em Coimbra

Leia Também Aquila investe 400 milhões em quatro centrais solares

A Aquila Clean Energy, a plataforma de energias renováveis da alemã Aquila Capital na Europa, anunciou esta terça-feira o início da fase de construção da sua primeira central fotovoltaica na região centro de Portugal.A Central Solar Fotovoltaica de Barcos está localizada na freguesia de Cernache, em Coimbra, tem uma capacidade instalada de 48 MW e está prevista a sua entrada em funcionamento em 2024.Quando estiver operacional irá produzir 71 GWh de energia renovável por ano e evitar a emissão de um total de 57 mil toneladas de CO2 anualmente. De acordo com a Aquila capital, a produção desta central solar será suficiente para garantir o abastecimento de energia elétrica a 21 mil casas.A Aquila Clean Energy gere atualmente uma carteira de cerca de 900 MW em Portugal, em projetos de energia solar fotovoltaica tanto em fase de desenvolvimento, como já em operação. Em 2023, a empresa prevê iniciar a construção de mais cinco centrais solares em Portugal, com uma potência combinada de 330 MW."A nossa ambição é desempenhar um papel fundamental na transição energética de Portugal e acelerar a descarbonização da economia de uma forma sustentável. Na central de Barcos, a nossa missão é ainda composta pela preservação da biodiversidade e do património local" afirmou Manuel Fonseca e Silva, responsável de Desenvolvimento e Construção na Aquila Clean Energy em Portugal, que desenvolve e opera projetos de energias renováveis com foco na energia solar e eólica.Recentemente, a Aquila Clean Energy assegurou uma linha de financiamento de mil milhões de euros apoiada pelo programa InvestEU para o desenvolvimento e construção de mais de 50 projetos de energia renovável em Portugal e Espanha durante os próximos três anos.Os projetos serão implementados nas regiões de Setúbal, Coimbra, Évora e Leiria, em Portugal, e Castela e Leão, Comunidade Valenciana, Andaluzia, Cantábria, Castela-A-Mancha e Múrcia, em Espanha, revelou a empresa em comunicado.A Aquila tinha já revelado que investiu 200 milhões de euros, com planos para investir outro tanto – um segundo envelope de 200 milhões – em quatro novas centrais fotovoltaicas em Portugal. Duas dessas centrais localizam-se no Alentejo e as outras duas em Coimbra e Leiria, revelou ao Negócios Manuel Fonseca e Silva, diretor de Desenvolvimento e Construção da Aquila Clean Energy em Portugal.Presente em sete países, a empresa desenvolve, constrói e opera centrais solares, eólicas e hidroelétricas na Europa, Médio Oriente e África (EMEA).Deste lote de quatro centrais, a mais avançada é a de Cercal do Alentejo, que já teve luz verde da Agência Portuguesa do Ambiente depois de terem sido introduzidas "mudanças substanciais" no projeto original, no seguimento da Declaração de Impacto Ambiental (DIA), que foi favorável, mas teve vários condicionantes. O investimento previsto pela Aquila para esta central é de 164 milhões de euros, de acordo com o projeto entregue à APA.Com uma capacidade instalada estimada de 275 MW, a central de Cercal do Alentejo (concelho de Santiago do Cacém, Setúbal) da Aquila Clean Energy já entra na categoria das megacentrais fotovoltaicas que estão a nascer no Sul de Portugal. Deverá entrar em exploração em 2024 e irá fornecer energia limpa a 141 mil casas, através da produção de 596 GWh de energia renovável por ano, evitando emissão de 477 mil toneladas de dióxido de carbono, avança a empresa em comunicado.A central deverá ter uma área de implantação de cerca de 816 hectares, embora desse total ocupe apenas 320 hectares (40%), onde serão instalados 553.800 painéis fotovoltaicos.Fundada em 2001 por dois amigos, Dieter Rentsch e Roman Rosslenbroich, a Aquila Capital gere cerca de 13 mil milhões de euros para investidores institucionais em todo o mundo. Estão em causa ativos eólicos, solares e hidráulicos com mais de 12 GW de capacidade e cerca de 1,8 milhões de metros quadrados de projetos de imobiliário sustentável ou logística verde concluídos ou em desenvolvimento.A Aquila Capital começou a olhar para o potencial do Sul da Europa em termos de energias renováveis em 2017, entrando primeiro em Portugal (com a compra de mini-hídricas) e só depois em Espanha.