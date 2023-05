Alemã Aquila vai construir Green Logistics Park em Paredes

Fundada em 2001 por dois amigos, Dieter Rentsch e Roman Rosslenbroich, a gestora alemã de ativos Aquila Group está a investir fortemente em Portugal na área das energias renováveis, prevendo iniciar ainda este ano a construção da sua maior central solar em Portugal, o projeto fotovoltaico do Cercal, com 275 megawatts (MW) de potência e que ocupará 390 hectares.

Neste momento, a Aquila tem 27 projetos de energia solar em Portugal,dos quais oito em operação (totalizando 207 MW), um em construção (em Coimbra) e 18 em licenciamento.

Já o braço logístico da Aquila, que atua sob a marca Green Logistics, conta já com um parque em funcionamento em Portugal – o Rainha Green Logistics Park, na Azambuja – e vai arrancar com a construção do Gandra North Green Logistics Park, em Paredes.

"As obras começam em junho e devem estar concluídas no primeiro trimestre de 2024", avança a Aquila Group, em comunicado, sem revelar o valor do investimento.





Este novo projeto logístico da Aquila em Portugal, que adquiriu, para o efeito, um terreno com 40 mil metros quadrados em Paredes, terá uma área locável total de 16.570 metros quadrados, incluindo escritórios e zonas comuns.

"Neste momento, o edifício já se encontra totalmente arrendado", afiança a promotora.





A construção do Gandra North Green Logistics Parkestará a cargo da Britoli, uma construtora portuguesa especializada na conceção e construção de armazéns, escritórios, edifícios comerciais e industriais.

"Iniciar a construção de outro projeto da Green Logistics by Aquila Group em Portugal é um marco muito importante para nós porque valida a aposta realizada no país. Este será um projeto de referência na área da logística sustentável no Norte do país, uma zona onde ainda não estávamos presentes, e reafirma o nosso compromisso com o investimento em Portugal", afirma Markus Holzer, Co-CEO da Aquila Sustainable Infrastructure.

De acordo com o grupo alemão, a Green Logistics by Aquila Group, que desenvolve e gere ativos na Alemanha, Itália, Portugal e Espanha,tem um investimento acumulado de mais de 1,2 mil milhões de euros, com uma área total arrendável sob gestão de 1.148 mil metros quadrados.

Em termos consolidados, a Aquila Group gere cerca de 14,7 mil milhões de euros para investidores institucionais em todo o mundo.