Fundo soberano da Noruega perde mais de 150 mil milhões de euros em 2022

O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, perdeu mais de 150 mil milhões de euros em 2022 devido ao fraco desempenho do mercado financeiro impactado pela guerra na Ucrânia e pelo enfraquecimento da economia global."Os mercados foram afetados pela guerra na Europa, pela inflação elevada e pelo aumento das taxas de juro", disse o diretor do fundo gerido pelo banco central norueguês, Nicolai Tangen, em comunicado citado pela agência France-Presse (AFP).O fundo teve perdas de 14,1%, o equivalente a perdas de 1,64 biliões de coroas (151 mil milhões de euros), tendo terminado 2022 com um valor total de 12,43 biliões de coroas (cerca de 1,148 biliões de euros).De acordo com o Banco da Noruega, a situação global tem tido "um impacto negativo tanto no mercado de ações, como no mercado obrigacionista, o que é muito invulgar".Cerca de 69,8% do valor do fundo representa ações, enquanto 27,5% são obrigações e 2,7% bens imobiliários.