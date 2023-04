Leia Também Fundo soberano da Noruega perde mais de 150 mil milhões de euros em 2022 A época de resultados trimestrais por parte das gigantes tecnológicas arranca esta terça-feira com a Microsoft e a Alphabet. No caso da primeira, os dados são referentes aos últimos três meses de 2022, enquanto os da dona do Google são relativos ao primeiro trimestre deste ano. Nos últimos resultados apresentados, relativos ao segundo trimestre, a Microsoft viu os lucros recuarem 12%, enquanto a Alphabet fechou o quarto trimestre com um resultado líquido de 13,62 mil milhões de dólares, menos 52% face aos 20,64 mil milhões no período homólogo do ano precedente.