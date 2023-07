Fundo soberano da Noruega mais que duplica participação na EDP

Leia Também Iberdrola vende 500 MW de projetos renováveis em Portugal e Espanha ao Norges Bank

O fundo soberano da Noruega, Norges Bank, aumentou a sua participação na EDP de 2,21% para 5,06%, informou a empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."No dia 6 de julho de 2023, o Norges Bank comunicou à EDP, nos termos do artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, que aumentou a respetiva participação para 5,06% do capital social e dos respetivos direitos de voto da EDP. O patamar de 5% foi ultrapassado pela referida sociedade no dia 5 de julho de 2023", pode ler-se no documento.O fundo soberano da Noruega passa assim a ter direitos de voto sobre 211.862.946 ações da EDP.A elétrica é um dos principais investimentos em Portugal do Norges Bank, mantendo exposição a outros pesos pesados do PSI, como a Jerónimo Martins, Galp Energia, BCP e EDP Renováveis.