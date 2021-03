Torneira dos apoios reabre para manter empresas à tona

O programa Apoiar, que nos últimos meses distribuiu mais de 600 milhões de euros a fundo perdido, reabriu com um novo fôlego, para compensar as empresas das perdas sofridas com a pandemia.

