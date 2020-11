A sua semana dia a dia: Dados económicos, petróleo e Powell marcam próximos dias

As autoridades norte-americanas publicam os dados do mercado laboral em novembro. Será divulgada a taxa de desemprego, que foi de 6,9% em outubro, e a evolução dos salários, que ficaram praticamente estaganados. Os analistas esperam que o desemprego tenha caído ligeiramente em novembro, para 6,8%. Leia Também Fed mantém juros diretores no zero e não altera ritmo de compra de ativos