A sua semana dia a dia: É Natal... pode ser autorizada a vacina na Europa

A Tesla entra esta segunda-feira no índice norte-americano S&P 500, naquela que é a maior empresa em termos de capitalização a fazer a estreia no S&P 500. Antes as estreantes tiveram, sempre, valorizações mais baixas. No nacional PSI-20 também há uma reentrada. A Ramada volta ao índice de referência de Lisboa, substituindo o lugar deixado vago pela saída de bolsa da Sonae Capital.