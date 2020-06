A sua semana dia-a-dia: Fundo de recuperação e dados económicos agitam semana

Segunda-feira Nova vaga de desconfinamento

Portugal avança com nova vaga de desconfinamento. Depois de ter sido adiada a abertura dos centros comerciais na região de Lisboa, estes espaços voltam a abrir. Os centros de ocupação de tempos livres (ATL) também voltam a funcionar. No dia em que o novo ministro das Finanças, João Leão, toma posse.





Segunda-feira China divulga dados da economia

São divulgados os números das vendas a retalho e a produção industrial da China relativos ao mês de maio. Os números vão permitir verificar se a segunda maior economia do mundo já dá sinais de melhoria.



Terça-feira Banco do Japão anuncia taxas de juro

O Banco do Japão realiza a sua reunião de política monetária e comunica a sua decisão sobre as taxas de juro no país. O encontro será seguido por uma conferência de imprensa do governador da entidade, Haruhiko Kuroda.