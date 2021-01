A sua semana dia a dia: Há confinamento, tecnologia e nova liderança na CDU de Merkel

O INE divulga os valores finais da inflação registada em dezembro. Segundo a estimativa rápida, o último dia do ano de 2020 terá registado uma descida no índice de preços no consumidor de 0,2% em termos homólogos, a mesma variação registada em novembro. A evolução dos preços da energia terá sido mais uma vez determinante para a evolução do índice geral.