A sua semana dia a dia: Investidores atentos à Fed e ao petróleo

O dia vai ser também marcado pela leitura da sentença dos pedidos de impugnação da auditora KPMG às coimas aplicadas pelo Banco de Portugal no âmbito do caso BES. Neste julgamento, que decorre no Tribunal de Santarém, está em causa a condenação da KPMG ao pagamento de uma coima de 3 milhões de euros, do seu presidente, Sikander Sattar, de 450.000 euros, de Inês Neves (425.000 euros), de Fernando Antunes (400.000 euros), de Inês Filipe (375.000 euros) e de Silvia Gomes (225.000 euros), de que todos recorreram.