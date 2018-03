A divulgação dos números do PIB em várias economias e as declarações de membros da Fed e do BCE destacam-se, numa semana mais curta nos mercados devido ao feriado da Sexta-feira Santa.

Segunda-feira Membros da Fed discutem política monetária no país

O presidente da Fed de Nova Iorque, William Dudley, e a da Fed de Cleveland, Loretta Mester, discursam em diferentes eventos nos EUA, menos de uma semana depois de a entidade ter subido juros. Os dois responsáveis deverão deixar indicações sobre o ritmo de normalização da política monetária nos EUA.



Segunda-feira PIB de França e da Holanda no quarto trimestre

Esta segunda-feira serão publicados os números finais relativos ao produto interno bruto (PIB) de França e da Holanda, no quarto trimestre. As previsões da Bloomberg apontam para um crescimento homólogo de 2,5% da economia francesa e de 2,9% da holandesa.



Terça-feira Confiança na Zona Euro





A confiança económica na Zona Euro deverá ter registado um ligeiro abrandamento em Março, segundo as estimativas dos economistas da Bloomberg. Já a confiança dos consumidores deverá ter estabilizado. Terça-feira INE divulga Avaliação bancária das casas

O Instituto Nacional de Estatística divulga a avaliação bancária na habitação em Fevereiro. Este indicador tem vindo a registar uma evolução positiva. No primeiro mês do ano, a avaliação das casas feita pelos bancos, no âmbito do crédito à habitação, atingiu um novo máximo desde Abril de 2011, mês marcado pela chegada da troika a Portugal.



Quarta-feira Economia dos EUA cresce 2,7% no quarto trimestre