Combustíveis vão cair pela quarta semana consecutiva. Preços já desceram sete cêntimos

Os preços dos combustíveis descem pela quarta semana consecutiva, a partir da próxima segunda-feira, 20 de novembro. O gasóleo ficará 1,5 cêntimos mais barato, enquanto a gasolina passa a custar menos 4,5 cêntimos, avançou fonte do setor ao Negócios.Assim, o preço médio do gasóleo simples praticado nos postos de abastecimento deverá ser de 1,634 euros por litro. Já o da gasolina simples 95 deverá ficar pelos 1,694 euros por litro, tendo por base os preços divulgados pela Direção Geral de Energia.

Esta semana, o preço médio da gasolina simples 95 é de 1,739 euros por litro, abaixo dos 1.764 euros praticados na semana anterior e do gasóleo simples é de 1,649 euros, cerca de menos quatro cêntimosdo que o preço médio praticado no mesmo período de comparação.





Recorde-se que o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra. Em agosto, o último mês reportado pela ERSE, os hipermercados mantinham "as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários,seguidos pelos operadores do segmento low cost".











O movimento dos preços destes dois derivados do petróleo nos postos nacionais de abastecimento acompanha assim o desempenho do preço do crude, que tanto no mercado londrino como em Nova Iorque caminha para uma quarta queda semanal.





No acumulado da semana, o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – desliza 3,59%, estando a negociar na fasquia dos 78 dólares por barril.





Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – segue a perder 4,28% em igual período, estando a ser negociado na linha de aproximadamente 73 dólares por barril.



O excesso do lado da oferta está a aliviar os preços do crude. Os EUA antecipam um aumento dos inventários numa altura em que o mercado parece caminhar para um excedente no primeiro trimestre de 2024, apesar do prolongamento do corte da oferta pelos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleoe seus aliados (OPEP+) e da redução adicional por parte da Arábia Saudita e da Rússia.



Além do desempenho do mercado petrolífero e do euro, os preços dos derivados pagos nas bombas de gasolina incorporam ainda o peso da fiscalidade. Em setembro, o Governo anunciou que iria recuperar medidas de redução dos impostos sobre os combustíveis, devolvendo, através do ISP, parte do IVA adicional que arrecada.



O mecanismo consiste na "devolução da receita adicional do IVA, por via do ISP, tendo por referência os valores anteriores ao conflito na Ucrânia, traduzindo-se na redução adicional de 2 cêntimos por litro no gasóleo e 1 cêntimo por litro na gasolina", de acordo com o comunicado do governo. A medida entrou em vigor no final de setembro.



