Preços dos combustíveis aliviam na próxima semana. Gasóleo baixa 4,5 cêntimos

Os preços dos combustíveis descem de forma acentuada na próxima semana. O gasóleo ficará 4,5 cêntimos mais barato, enquanto a gasolina passa a custar menos três cêntimos, avançou fonte do setor ao Negócios.





Assim, a partir de segunda-feira, dia 13 de novembro, o preço médio do gasóleo simples praticado nos postos de abastecimento deverá ser de 1,647 euros por litro.





Já o da gasolina simples 95 deverá ficar pelos 1,734 euros por litro, tendo por base os preços divulgados pela Direção Geral de Energia.





O movimento dos preços destes dois derivados do petróleo nos postos nacionais de abastecimento acompanha assim o desempenho do preço do crude, que tanto no mercado londrino como em Nova Iorque caminha para uma terceira queda semanal.





No acumulado da semana, o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – desliza 4,76%, estando a negociar na fasquia dos 80 dólares por barril.





Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – segue a perder 4,84% em igual período, estando a ser negociado na linha dos 76 dólares por barril.





O mercado teme pelo enfraquecimento da procura de crude a nível global e nem as declarações do ministro da Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, que tentou acalmar o mercado ao afirmar que a procura está saudável, conseguiu inverter a tendência semanal.





Por outro lado, os investidores continuam atentos ao ciclo de aperto monetário levado a cabo pelos bancos centrais. Esta quinta-feira, o presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana , Jerome Powell, garantiu que o banco central não vai hesitar em apertar mais se necessário.

