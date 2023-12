Corte de juros da Fed abre a porta a subida do ouro em 2024

No seu “outlook” para o próximo ano, a corretora XTB antecipa que, com o potencial fim do ciclo de subida das taxas diretoras nos Estados Unidos, o metal precioso possa vir a romper a consolidação de preços na faixa entre os 1.600 e os 2.000 dólares por onça.



Apesar da fraca procura por ouro no último ano, um dólar mais fraco poderá alterar esta situação.







O ouro está a ter um final de ano muito risonho e 2024 também se revela promissor. Após ter atingido um máximo histórico a 3 de dezembro, nos 2.135 dólares por onça, o metal amarelo prepara-se para fechar 2023 com uma valorização superior a 10%. O atual trimestre tem sido de bons ganhos, muito à conta do conflito entre Israel e o Hamas – que levou a uma maior procura por este ativo, que é considerado um valor-refú

