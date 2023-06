Gás recua, mas ainda a caminho do maior ciclo de ganhos desde dezembro de 2022

O gás negociado em Amesterdão (TTF) – "benchmark" para o mercado europeu – chegou a ceder 14,6% durante a sessão desta sexta-feira, tendo entretanto aliviado para uma queda de quase 12% para 34,6 euros por megawatt-hora.





Ainda assim, esta queda não consegue apagar o ganho obtido este semana. À hora da redação deste artigo o TTF já sobe, no acumulado dos últimos sete dias, 4,85%.





O gás está assim prestes a fechar a segunda semana consecutiva de ganhos, depois de na anterior escalado 41,18%. Desde o início de dezembro do ano passado, que o TTF não registava duas semanas consecutivas de ganhos.





Esta semana, os investidores foram confrontados pela notícia do prolongamento da suspensão do funcionamento de três grandes centrais e outras infraestruturas desta matéria-prima na Noruega, as quais só devem voltar a abrir portas em meados de julho.





Já esta quinta-feira, as atenções viraram-se para os Países Baixos. O governo holandês planeia fechar as portas da maior reserva europeia a partir de 1 de outubro, localizada na província de Groningen, de acordo com fontes conhecedoras do assunto citadas pela Bloomberg, que salientam, porém, que as conversações ainda estão em curso.





A subida das temperaturas na Europa e consequente necessidade de recurso ao ar condicionado, ajudando a impulsionar os preços do gás negociado em Amesterdão.