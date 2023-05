“Não temos intenção de mexer” no ouro do BdP, diz Hélder Rosalino

“É um ativo relevante nos nossos ativos próprios, que tem gerado rendimento e que nos coloca entre os países do mundo com maiores reservas de ouro em valor absoluto e em termos relativos no total dos ativos dos bancos centrais”, explica Hélder Rosalino.

"Não temos intenção de mexer" no ouro do BdP, diz Hélder Rosalino









