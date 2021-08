OPEP e aliados resistem à pressão dos EUA para aumentar produção de petróleo

Leia Também Conselheiro da Casa Branca diz que OPEP+ não faz o suficiente na produção

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os aliados -- do grupo que é conhecido como OPEP+ e que inclui a Rússia -- estarão a demonstrar resistência ao pedido feito pelos Estados Unidos para um aumento da produção de petróleo. Citando uma fonte próxima do tema, a agência Reuters indica que a OPEP não terá visto necessidade de aumentar a produção, pretendendo ficar com o plano atual para a produção dos próximos meses.Assim, o plano poderá manter-se, apesar da pressão que tem vindo a crescer por parte dos EUA. Na semana passada, Joe Biden, Presidente dos EUA, instou o grupo de produtores a aumentar a produção para fazer frente ao crescimento dos preços dos combustíveis. Numa altura em que a recuperação económica avança em diversas economias, Biden revelou receios sobre se os preços mais elevados poderão ser uma ameaça à recuperação económica.No mês de julho, depois de um impasse, a OPEP+ aceitou aumentar a produção de petróleo mensalmente de forma gradual, em 400 mil barris por dia, até que todo o corte que tinha sido estabelecido anteriormente seja anulado. À Reuters, uma das fontes indicou que a organização terá concluído que não existe necessidade de lançar mais petróleo no mercado de uma forma rápida.O conselheiro de Joe Biden Jake Sullivan criticou publicamente os países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, pelos níveis de produção de petróleo "insuficientes" para a recuperação global. "Num momento crítico da recuperação global, não é suficiente"."Os custos crescentes dos combustíveis, se não forem controlados, podem prejudicar a recuperação mundial que está em curso. Embora a OPEP+ tenha chegado recentemente a acordo para aumentar a produção, esta ainda não eliminou os cortes feitos durante a pandemia", afirmou Jake Sullivan numa declaração obtida pela AFP.A afirmação terá reavivado algumas memórias, nomeadamente sobre a anterior administração norte-americana e a relação com a OPEP+. Donald Trump, o ex-Presidente dos EUA, chegou a comentar que "não queria saber" da OPEP, no ano passado, por exemplo.Em 2020, a organização reduziu a produção de petróleo em cerca de 10% da procura global, numa altura em que a procura abrandou significativamente devido às restrições e confinamentos impostos para conter a propagação da pandemia.É esperado que a OPEP+ volte a reunir a 1 de setembro. De acordo com as fontes da Reuters, nessa altura já estarão disponíveis mais dados, que permitirão guiar as decisões da organização.