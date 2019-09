OPEP revê em baixa previsões de procura de petróleo

As perspetivas para a procura de petróleo foram revistas em baixa pela OPEP. A pesar nos cálculos do cartel está o esperado abrandamento das economias a nível mundial.

A Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cortou as previsões que tinha avançado quando à procura mundial por petróleo, tanto para o ano de 2019 como de 2020, mostrando-se pessimista quanto à economia mundial.





Até ao final do ano, a OPEP estima que a procura de petróleo aumente para os 1,02 milhões de barris diários, menos 80.000 do que os anteriormente previstos, lê-se no relatório mensal lançado esta quarta-feira, 11 de setembro, pela OPEP.