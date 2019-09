OPEP vai discutir novos cortes de produção de petróleo em dezembro

Os ministros que se reuniram em Abu Dhabi nesta quinta-feira, 12 de setembro, não discutiram a fundo o limite de produção imposto no acordo do ano passado, mas poderão fazê-lo em dezembro deste ano, disse o ministro do Petróleo de Omã, Mohammed Al Rumhy, à Bloomberg.





Apesar de não se ter estabelecido um novo corte oficial que abranja todos os membros que compõem a OPEP+, alguns países incumpridores dos limites de produção impostos foram pressionados.



"Todos os países contam independentemente do seu tamanho", disse o ministro da Energia saudita Abdulaziz bin Salman, na sessão de abertura da reunião.