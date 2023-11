Petróleo nos 150 dólares? É possível, mas não para já

No cenário adverso projetado pelo Banco Mundial, com o alastrar do conflito no Médio Oriente, os preços do crude poderiam disparar e marcar um novo máximo histórico. Mas os analistas não creem, no curto prazo, que essa probabilidade se materialize.

