“Prevaricadores” atenuam maior oferta da OPEP+

A OPEP+ vai colocar mais crude no mercado a partir de agosto. Mas não serão os dois milhões de barris por dia oficiais, uma vez que os cinco membros que não cumpriram as quotas de maio e junho vão ter de compensar com mais cortes.

