Vão entrar no mercado mais 350.000 barris de crude por dia

A OPEP+ decidiu acatar as recomendações do comité técnico conjunto e vai aumentar gradualmente a sua produção, colocando em maio mais 350.000 barris por dia no mercado. Em junho e julho continuará a abrir as torneiras. Mas devagar.

