Mar vermelho invade Europa. Petróleo segue em alta

09h55

Mar vermelho invade Europa. Embracer Group afunda 41%

A Europa começou o dia pintada de vermelho, diante do impasse sobre as negociações sobre o tecto de dívida dos EUA, dos dados da inflação britânica e num dia em que os investidores digerem as mais recentes declarações de um membro do conselho do BCE.





O Stoxx 600 – índice de referência para o mercado europeu – cai 1,40% para 459,56 pontos, para mínimos de 6 de abril,



Entre os 20 setores que compõem o "benchmark" da região, imobiliário e automóvel comandam as perdas, ao deslizar mais de 2%.

Entre as principais praças europeias, Frankfurt cai 1,31%, Paris cede 1,50% e Madrid recua 1,27%.





Londres perde 1,40%, Milão desliza 1,46% e Milão derrapa 1,99%.





Entre as ações que mais estão a atrair a atenção do investidores, estão os títulos do Embracer Group, os quais afundam 41,72%, pressionados pela revisão em baixa do "guidance" para o ano fiscal – que termina em março – motivada pelo fim de uma parceria.

Já a Marks & Spencer escala 10,48%, após os resultados trimestrais terem superado as estimativas do mercado.





Além dos dados da inflação britânica (que ficaram acima do esperado) e do impasse nas negociações sobre o tecto da dívida dos EUA, o sentimento dos investidores está a ser influenciado pelas declarações do presidente do Bundesbank.





Joachim Nagel manteve o discurso "hawkish", ao afirmar, citado pela Bloomberg, que serão necessários mais aumentos das taxas de juro diretoras, a fim de manter a inflação sob controlo.