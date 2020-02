Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,32% para 5.406,22 pontos

Stoxx 600 ganha 0,45% para 432,27 pontos

Nikkei valorizou 0,89% para 23.400,70 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avançam 0,1 pontos base para 0,279%

Euro soma 0,13% para 1,0806 dólares

Petróleo em Londres valoriza 0,61% para 58,10 dólares o barril

Bolsas europeias em alta

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta quarta-feira, 19 de fevereiro, animadas pelas notícias de que o governo chinês vai prosseguir com os estímulos à economia, para conter os efeitos do coronavírus. Hoje, a Bloomberg adianta que o Executivo está a ponderar avançar com fusões no setor da aviação – uns dos mais penalizados pelo surto do vírus chinês – e injeções de capital para operar um verdadeiro resgate daquela indústria.

As notícias estão a animar os investidores e a manter o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, muito próximo do máximo histórico, com uma subida de 0,45% para 432,27 pontos.

Na bolsa nacional, o PSI-20 sobe 0,32% para 5.406,22 pontos, impulsionado sobretudo pela Nos e pela Galp Energia.

A operadora soma 1,64% para 4,450 euros enquanto a petrolífera valoriza 1,10% para 14,265 euros.

Juros na Europa pouco alterados

Os juros da dívida portuguesa estão pouco alterados esta quarta-feira, dia em que o IGCP vai voltar ao mercado para uma emissão de até 1.250 milhões de euros em dívida de curto prazo. Nesta altura, a yield associada às obrigações a dez anos avança 0,1 pontos base para 0,279%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, o aumento é de 0,1 pontos para 0,284%.

Na Alemanha, os juros da dívida a dez anos registam o mesmo aumento – 0,1 pontos – para -0,410% e em Itália deslizam 0,7 pontos para 0,920%.

Euro próximo de mínimos de dois anos

A moeda única europeia está em alta ligeira face ao dólar, mas muito próxima do mínimo de dois anos que atingiu ontem face à nota verde, depois de ter desvalorizado em nove das 11 sessões anteriores.

O euro avança 0,13% para 1,0806 dólares, depois de ter caído 0,41% na terça-feira.

Petróleo prolonga maior série de ganhos em mais de um ano

O petróleo está a valorizar nos mercados internacionais, prolongando a maior série de subidas desde janeiro de 2019, impulsionado pelas sanções norte-americanas à maior produtora da Rússia e ao conflito na Líbia, que avivam os receios relacionados com a oferta.

Em Londres, o Brent ganha 0,61% para 58,10 dólares, e em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI), transacionado em Nova Iorque, valoriza 0,79% para 52,46 dólares.

Os Estados Unidos aplicaram sanções a uma unidade da russa Rosneft por manter ligações à Venezuela e à sua petrolífera estatal, ameaçando comprometer a capacidade do país de exportar petróleo. Ao mesmo tempo, na Líbia, combatentes leais ao comandante militar Khalifa Haftar bombardearam o porto de Trípoli, forçando uma paragem no transporte de petróleo e levando à suspensão das negociações de cessar-fogo.





Paládio atinge novo recorde