A subida na Europa, que é acompanhada por Wall Street , acontece numa altura em que há sinais de que a China pode adotar ainda mais medidas para ajudar a economia face ao impacto do coronavírus Covid-19.

Segundo a Bloomberg, as autoridades chinesas poderão resgatar ("bail-out") algumas transportadoras aéreas que estejam em apuros. A agência de informação financeira refere que o setor da aviação suspendeu 80% dos seus voos para a China.





Além disso, há a expectativa de medidas concretas por parte do Banco Popular da China: "O principal catalisador foi a esperança que amanhã o Banco Central da China possa adotar novas medidas de estímulo à economia, mais concretamente proceder a uma descida das taxas de referência", escrevem os analistas do BPI no comentário de fecho.A subida das bolsas europeias foi transversal aos vários setores com maior destaque para o setor tecnológico e o das "utilities". Apesar de a tendência geral ser positiva, também houve exceções. Foi o caso do banco holandês ING cujas ações desceram mais de 3% após ter adiado um leilão de obrigações em dólares sem grandes explicações, segundo a Bloomberg.Também a bolsa nacional fechou em alta com uma valorização de 0,87% para 5.435,85 pontos, negociando em máximos de cerca de um ano e meio No mercado secundário, os juros associados às obrigações portuguesas a dez anos estão a cair 1,3 pontos base para os 0,269%, negociando em mínimos de 31 de janeiro. Esta manhã o IGCP emitiu dívida de curto prazo (3 e 11 meses) com taxas de juro mais negativas face à última emissão comparável.Os juros alemães aliviam 1,1 pontos base para os -0,42%.A divulgação de dados económicos positivos para os EUA está a beneficiar o dólar. A divisa norte-americana sobe 0,1% no índice da Bloomberg, que a coloca face a um cabaz das principais moedas do mundo, para máximos de quatro meses.Em causa está os dados dos preços no produtor acima do esperado e o número "forte" de licenças de construção. A expectativa de que a inflação possa descolar para o objetivo da Reserva Federal norte-americana, podendo levar a uma eventual subida dos juros, está contrbiuir para a subida dos juros da dívida norte-americana. Uma maior "yield" nas obrigações dos EUA atrai mais investidores estrangeiros, os quais têm de comprar dólares, logo a divisa tende a valorizar.Já o euro está a desvalorizar 0,04% para os 1,0788 dólares.Há sete sessões consecutivas em alta, o petróleo regista o maior ciclo de ganho desde o início de 2019 e está a negociar com a cotação mais elevada em duas semanas.A subida do ouro negro deve-se à expectativa dos investidores de que os estímulos económicos da China, a segunda maior economia do mundo, consigam reanimar a procura por petróleo, compensando o choque provocado pelo surto do Covid-19.Além disso, há vários países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que enfrentam ameaças à sua produção, o que contribui para limitar a oferta e, por isso, ajuda a requilibrá-la face à queda da procura.É o caso da Líbia, cujas conversações para um cessar fogo foram suspensas, e da Venezuela, que vê a sua margem para exportar petróleo ainda mais reduzida dado que os EUA impuseram sanções a uma petrolífera russa que fazia negócios com a petrolífera venezuelana."A história da Rosneft [petrolífera russa] e a interrupção na Líbia poderá ajudar a tornar o mercado menos saturado de oferta no primeiro trimestre", antecipa o analista do UBS, Giovanni Staunovo.Neste momento, o WTI, negociado em Nova Iorque, sobe 2,04% para os 53,11 dólares por barril, ao passo que o Brent, que é transacionado em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, valoriza 2,41% para 59,14 dólares por barril.Apesar disso, o WTI regista uma perda acumulada desde o início de 2020 de 13% e o Brent de 10,4%.Mesmo com a recuperação dos mercados bolsistas (ativos de maior risco), o apetite por ativos de refúgio como ouro continua. O metal precioso está a valorizar 0,3% para os 1.606,47 dólares por onça.Olhando apenas para as cotações de fecho, o ouro está a negociar em máximos de 2013, ultrapassando a barreira dos 1.600 dólares. O metal precioso já chegou recentemente a negociar nesse nível, mas fechou abaixo.Já o paládio continua a sua trajetória ascendente de seis sessões em alta, negociando novamente em máximos históricos. Este metal precioso é muito usado na indústria automóvel, existindo a previsão de que será ainda mais no futuro. Contudo, existe uma discrepância significativa entre essa procura e a oferta de paládio, o que está a pressionar em alta a cotação do metal.